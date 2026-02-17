الأخبار

جامعة بغداد تعلن برامج دراسات عليا متقدمة في الذكاء الاصطناعي


 

أوضح عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، ضياء جاسم كاظم، اليوم الثلاثاء، الأقسام العلمية ومناهج الدراسة المقررة في الكلية، فيما أشار إلى استحداث خمسة برامج دراسات عليا متقدمة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث ذكر كاظم للوكالة الرسمية، إن "كلية الذكاء الاصطناعي تأسست بتوجه من الدولة والوزارة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعد الكلية الأولى المتخصصة من نوعها في العراق".

وأوضح أن «الكلية تضم ثلاثة أقسام علمية، وهي التطبيقات الهندسية، والطبية الحيوية، والبيانات الرقمية"، مبيناً أن «تخصص البيانات الرقمية مهم، فهو وقود محرك الذكاء الاصطناعي وقائد الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت عام 2010، ولدينا بيانات ضخمة".

وأضاف، أن "الكلية استقبلت نحو 1200 متقدم للدراسة، وتم قبول 90 طالباً فقط، حيث تم توزيع 30 طالباً على كل قسم، وهم من ذوي المعدلات العالية جداً التي تضاهي معدلات المجموعة الطبية"، مؤكداً: "سنعمل مستقبلاً على أن تكون أعداد المقبولين أكثر".

كما لفت إلى، أن "كلية الذكاء الاصطناعي تعمل على توفير جميع المستلزمات التي تجعل الطالب مطوراً للذكاء الاصطناعي، وليس مجرد مستهلك"، منوهاً إلى أن "الطالب يدرس حالياً مادة البرمجة بواقع 8 ساعات أسبوعياً، ومادة الرياضيات من 4 إلى 6 ساعات، إضافة إلى مادتي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي".

في حين أشار إلى، أن الكلية استحدثت، بالتزامن مع دراسة البكالوريوس، خمسة برامج دراسات عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل برامج في الروبوتات والدرونز (الطائرات المسيرة)، والرؤية الحاسوبية، والبيانات الحيوية، والتشخيص الطبي الرقمي، وعلم البيانات".

فيسبوك