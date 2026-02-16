الأخبار

وزير التعليم وكالة: الذكاء الاصطناعي استحقاق استراتيجي غير قابل للتأجيل


 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، هه ‌لو العسكري، اليوم الاثنين، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل استحقاقاً استراتيجياً غير قابل للتأجيل، في ظل التحولات المتسارعة، حيث شدد على أهمية توظيف هذه التقنيات ضمن بيئة مؤسسية رقمية قادرة على حوكمة الإجراءات وتشخيص التحديات وصياغة الحلول المبتكرة، فقد ذكر العسكري، في كلمة له خلال الملتقى العراقي السنوي الرابع للذكاء الاصطناعي، إن "جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع جامعة المستقبل، نظمت ملتقى نوعياً، والذي يهدف إلى تكامل الرؤى العلمية والإجابة على الأسئلة ذات البعد الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، واستعراض حجم التقدم المتحقق في توظيف هذه التقنيات داخل بيئة الجامعات العراقية، ضمن سياق التحول الرقمي وتبني مبادئ اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال".

كما أشار الى ان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل استحقاقاً استراتيجياً غير قابل للتأجيل، في ظل التحولات المتسارعة"، مشدداً على "أهمية توظيف هذه التقنيات ضمن بيئة مؤسسية رقمية قادرة على حوكمة الإجراءات وتشخيص التحديات وصياغة الحلول المبتكرة".

كذلك لفت إلى أن "جودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي لا يمكن أن تتحقق من دون الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، وتحديث محتوى البرامج، وتعزيز الحضور في مستوعبات التأثير العلمي من خلال بحث علمي رصين يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التحولات العلمية المتسارعة".

وأوضح أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبنت رؤية استراتيجية واضحة تجسدت في التحول الرقمي الشامل، واستحداث كليات وأقسام وبرامج تخصصية في مرحلتي الدراسات الأولية والعليا، بما يعزز بناء القدرات البشرية ويدعم مسارات التحديث الأكاديمي".

فيما أكد، أن "الملتقيات العلمية المتخصصة تمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتسخير تطبيقاته لخدمة المسارات التنموية وتعزيز تكاملها مع مخرجات الأداء الأكاديمي"، داعياً "مؤسسات الدولة كافة إلى الإفادة من هذه المنابر العلمية بوصفها منصات للتكامل الوطني وبناء الشراكات البينية، وترسيخ ثقافة التطبيقات الذكية لدى الأكاديميين والباحثين وصناع القرار".

كذلك أوضح، أن " مسؤولية الأكاديميين والمختصين في هذا المجال تكمن في معالجة المخاوف المرتبطة بالهيمنة المحتملة للتقنيات الحديثة، وتوجيه استخدامها بما يخدم الإنسان ويعزز التنمية المستدامة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم وكالة: الذكاء الاصطناعي استحقاق استراتيجي غير قابل للتأجيل
وزارة العدل: سجن الحلة للنساء يحقق نجاح (100٪) بالنصف الأول للعام الحالي بمحو الأمية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيَين اثنين في الأنبار
وزارة الإعمار والإسكان: استحداث قسم خاص لمتابعة تنفيذ مشاريعها في الديوانية
مجلس النواب يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية مشتركة من خمسة محاور في صحراء نينوى
حالة الطقس: أمطار رعدية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الشيخ قيس الخزعلي يؤكد لوفدَ منظمةِ بدر ضرورةَ تسريع تشكيلِ الحكومة
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك