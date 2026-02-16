وزير التعليم وكالة: الذكاء الاصطناعي استحقاق استراتيجي غير قابل للتأجيل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، هه ‌لو العسكري، اليوم الاثنين، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل استحقاقاً استراتيجياً غير قابل للتأجيل، في ظل التحولات المتسارعة، حيث شدد على أهمية توظيف هذه التقنيات ضمن بيئة مؤسسية رقمية قادرة على حوكمة الإجراءات وتشخيص التحديات وصياغة الحلول المبتكرة، فقد ذكر العسكري، في كلمة له خلال الملتقى العراقي السنوي الرابع للذكاء الاصطناعي، إن "جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع جامعة المستقبل، نظمت ملتقى نوعياً، والذي يهدف إلى تكامل الرؤى العلمية والإجابة على الأسئلة ذات البعد الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، واستعراض حجم التقدم المتحقق في توظيف هذه التقنيات داخل بيئة الجامعات العراقية، ضمن سياق التحول الرقمي وتبني مبادئ اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال".

كذلك لفت إلى أن "جودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي لا يمكن أن تتحقق من دون الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، وتحديث محتوى البرامج، وتعزيز الحضور في مستوعبات التأثير العلمي من خلال بحث علمي رصين يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التحولات العلمية المتسارعة".

وأوضح أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبنت رؤية استراتيجية واضحة تجسدت في التحول الرقمي الشامل، واستحداث كليات وأقسام وبرامج تخصصية في مرحلتي الدراسات الأولية والعليا، بما يعزز بناء القدرات البشرية ويدعم مسارات التحديث الأكاديمي".

فيما أكد، أن "الملتقيات العلمية المتخصصة تمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتسخير تطبيقاته لخدمة المسارات التنموية وتعزيز تكاملها مع مخرجات الأداء الأكاديمي"، داعياً "مؤسسات الدولة كافة إلى الإفادة من هذه المنابر العلمية بوصفها منصات للتكامل الوطني وبناء الشراكات البينية، وترسيخ ثقافة التطبيقات الذكية لدى الأكاديميين والباحثين وصناع القرار".

كذلك أوضح، أن " مسؤولية الأكاديميين والمختصين في هذا المجال تكمن في معالجة المخاوف المرتبطة بالهيمنة المحتملة للتقنيات الحديثة، وتوجيه استخدامها بما يخدم الإنسان ويعزز التنمية المستدامة".