جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيَين اثنين في الأنبار


 

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيَين اثنين في محافظة الأنبار، فيما أشار إلى تنفيذ سلسلة عمليات تفتيش في ثلاث محافظات، أسفرت عن تفجير جحور لبقايا عصابات داعش الإرهابية والعثور على مواد متفجرة وذخائر، حيث ذكر بيان للجهاز، ذكرته الوكالة الرسمية، أنه "ضمن العمليات النوعية التي ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وأوامر قبض صادرة من قاضي جهازنا، نفذ الأبطال عمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار".

كما لفت إلى، أن "القوات الأمنية في الجهاز نفذت عمليات التفتيش والتحري ونصب الكمائن في محافظة كركوك، بالتعاون مع قوة من مكافحة الإرهاب في السليمانية".

وأضاف البيان، أنه "بالتنسيق مع قوات كوماندوز السليمانية، تم تنفيذ عملية تفتيش واسعة في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تفجير عدد من جحور بقايا عصابات داعش الإرهابية".

كذلك أكد البيان: "تنفيذ عملية تفتيش في محافظة ديالى، أسفرت عن العثور على مواد متفجرة وذخائر في كدس عتاد، تم تفجيره بالكامل".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
