جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بإرهابيَين اثنين في الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيَين اثنين في محافظة الأنبار، فيما أشار إلى تنفيذ سلسلة عمليات تفتيش في ثلاث محافظات، أسفرت عن تفجير جحور لبقايا عصابات داعش الإرهابية والعثور على مواد متفجرة وذخائر، حيث ذكر بيان للجهاز، ذكرته الوكالة الرسمية، أنه "ضمن العمليات النوعية التي ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وأوامر قبض صادرة من قاضي جهازنا، نفذ الأبطال عمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار".

كما لفت إلى، أن "القوات الأمنية في الجهاز نفذت عمليات التفتيش والتحري ونصب الكمائن في محافظة كركوك، بالتعاون مع قوة من مكافحة الإرهاب في السليمانية".

وأضاف البيان، أنه "بالتنسيق مع قوات كوماندوز السليمانية، تم تنفيذ عملية تفتيش واسعة في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تفجير عدد من جحور بقايا عصابات داعش الإرهابية".

كذلك أكد البيان: "تنفيذ عملية تفتيش في محافظة ديالى، أسفرت عن العثور على مواد متفجرة وذخائر في كدس عتاد، تم تفجيره بالكامل".