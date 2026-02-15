التربية: هيئة الرأي تُقرّ تعديل احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بالضوابط

صوّتت هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها الدورية المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، على تعديل آلية احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بضوابط الاحتساب المعدّة من قبل اللجنة الوزارية، وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية.

وبيّن المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن التعديل يشمل اعتماد ضوابط واضحة تتمثل في: تطابق الاختصاص، والحاجة الفعلية للاختصاص، وتوفر السيولة المالية وبما ينسجم مع متطلبات العمل الفعلية واحتياجات المؤسسة التربوية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية، أن هيئة الرأي، قررت تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها الدورية المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة، أحمد الأسدي، صوّتت على تعديل نظام المحاولات ليصبح ثلاثة دروس بدلاً من درسين، للعام الدراسي 2024–2025، دعماً للطلبة ومنحهم فرصة إضافية للنجاح".