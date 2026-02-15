مجلس النواب يقرر استضافة رئيسي مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد في جلسة الثلاثاء

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، استضافة رئيسَي مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد في جلسة الثلاثاء، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، قرر استضافة رئيسَي مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".

كما أضافت ان "رئيس مجلس النواب قرر توجيه الدائرة البرلمانية في المجلس بمخاطبة وزارة الخارجية واستدعاء السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة مع تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإعلام المجلس بنتائجها".