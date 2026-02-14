الأخبار

الدفاع المدني تصدر مجموعة إرشادات لشهر رمضان المبارك


 

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إرشادات وقائية لتفادي الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان، حيث ذكرت المديرية في بيان، إنه "مع اقتراب الشهر الفضيل، أصدرت مديرية الدفاع المدني جملة من الإرشادات الوقائية لتفادي الحوادث المنزلية"، مؤكدة أن "أغلبها يقع في الساعة التي تسبق المغرب وساعة الإمساك بسبب التوتر والاستعجال في إعداد الطعام".

ونصت تلك الإرشادات على:

1_يجب عدم ترك المقلاة على النار والذهاب للقيام بأعمال أخرى أو الانشغال بالهاتف.

2_في حال اشتعال الزيت، إياك واستخدام الماء (لأنه يسبب انفجاراً كتلياً للنار) الطريقة الصحيحة هي إزاحة المقلاة عن مصدر الحرارة وتغطيتها بغطاء معدني لخنق الأكسجين.

3_ عدم رمي الأطعمة المثلجة في زيت شديد الحرارة فقد يؤدي لفوران مفاجئ، مما يسبب حريقاً لحظياً يصعب السيطرة عليه.

4_ الحرص على فحص وصيانة تمديدات الغاز (الخراطيم والمنظم) باستخدام رغوة الصابون وليس القداحة.

5_ الحرص على إغلاق صمام الغاز الرئيسي قبل النوم وبعد الانتهاء من طبخ وجبات الإفطار والسحور.

6_ عند شم رائحة الغاز لا تشغل أي مفتاح كهربائي (حتى الإضاءة ومفرغات الهواء) العمل على تهوية المكان فوراً وقطع مصدر الغاز فورا.

7_ تجنب توصيل القلاية الهوائية والميكروويف، والفرن الكهربائي على توصيلة كهربائية واحدة لأن هذه الأجهزة تسحب تياراً عالياً يؤدي لانصهار الأسلاك ونشوب حريق.

8_ لا تغادر المطبخ أبداً والطباخ مشتعل، وإذا اضطررت للخروج، أطفئ النار تماماً حتى تعود.

9_تراكم الدهون في مراوح الشفط في المطاعم يعتبر وقوداً سريع الاشتعال احرص على تنظيفها باستمرار.

10_ عدم وضع الأكياس البلاستيكية، أو المناديل الورقية بجانب الطباخ لاستخدامها بسرعة أثناء الطبخ فقد تشتعل في ثانية.

11_ اعلم ان الهدوء ينقذ الأرواح إذا اشتعلت النار، اهدأ فوراً الخطوة الأولى ليست الإطفاء الحريق، بل فصل مصدر الحرارة (إغلاق مفتاح الغاز) ثم استخدام الغطاء المعدني.

12_ يجب الانتباه إلى حركة الأطفال وعدم إغفالهم، مع الحرص على منعهم من دخول المطبخ أثناء إعداد الطعام.

13_ تذكر اهمية سرعة الاتصال بالدفاع المدني برقم الطوارئ 911 في حالة اندلاع الحريق .

