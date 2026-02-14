الأخبار

نقابة الصحفيين تقرر إلغاء ترقين القيود عن أعضائها


 

 

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، إلغاء ترقين القيود عن أعضائه، حيث ذكر بيان للمجلس، أن "مجلس نقابة الصحفيين العراقيين عقد جلسته الثانية برئاسة نقيب الصحفيين خالد جاسم وبحضور نائبي النقيب مؤيد اللامي وجبار طراد إلى جانب أعضاء المجلس ولجنتي المراقبة والانضباط حيث جرى بحث عدد من الملفات التنظيمية والمهنية المدرجة على جدول الأعمال".

كذلك لفت البيان الى أن "المجلس قرر إلغاء ترقين القيود عن الزملاء من مختلف فئات العضوية الممارسون والمتمرنون والمشاركون بهدف معالجة أوضاعهم الإدارية وتعزيز انسيابية العمل النقابي"، مشيرا الى أن "هذا القرار يأتي بحق من لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية ولم يجددوا عضويتهم لمدة أربع سنوات فأكثر استناداً إلى قانون النقابة"، وتابع أن "النقابة ستحدد لاحقاً موعد لمراجعة الزملاء المشمولين بالقرار لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإلغاء القيد وفق السياقات المعتمدة"، لافتا الى أنه "وفي سياق تعزيز العمل التخصصي قرر المجلس تشكيل رابطة المحللين وكلف عضو المجلس الزميل هادي جلو مرعي برئاسة الرابطة والدكتور عصام الفيلي نائباً له".

كما اوضح أن "المجلس استحدث لجنة للتدريب والتطوير وأوكلت رئاستها إلى أحمد العلوجي وعضوية كل من رعد المشهداني وعاصفة موسى وعقيل الشويلي بهدف إعداد برامج تدريبية تسهم في تطوير القدرات المهنية للصحفيين".

كذلك قرر المجلس أيضاً "تشكيل لجنة للدراسات العليا والجامعات برئاسة عدنان لفتة عضو المجلس وعضوية زهرة الجبوري على أن يستكمل تشكيلها لاحقاً بما يعزز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية ويدعم المسارات العلمية للزملاء".

فيما أشار البيان الى انه "وفي الإطار ذاته تم تشكيل لجنة للإعلام المهني والتقني برئاسة الزميل رعد المشهداني وعضوية كل من عقيل الشويلي والزميل لطيف الطيب على أن يستكمل تشكيلها لاحقاً لمواكبة التطورات التقنية في مجال الإعلام وتعزيز الأداء المهني".

كما شدد المجلس على "أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للمهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين"، مؤكداً "استمرار عقد جلساته الدورية لمتابعة الملفات المهمة واتخاذ ما يلزم بشأنها".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
