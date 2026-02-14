نقابة الصحفيين تقرر إلغاء ترقين القيود عن أعضائها

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، إلغاء ترقين القيود عن أعضائه، حيث ذكر بيان للمجلس، أن "مجلس نقابة الصحفيين العراقيين عقد جلسته الثانية برئاسة نقيب الصحفيين خالد جاسم وبحضور نائبي النقيب مؤيد اللامي وجبار طراد إلى جانب أعضاء المجلس ولجنتي المراقبة والانضباط حيث جرى بحث عدد من الملفات التنظيمية والمهنية المدرجة على جدول الأعمال".

كذلك لفت البيان الى أن "المجلس قرر إلغاء ترقين القيود عن الزملاء من مختلف فئات العضوية الممارسون والمتمرنون والمشاركون بهدف معالجة أوضاعهم الإدارية وتعزيز انسيابية العمل النقابي"، مشيرا الى أن "هذا القرار يأتي بحق من لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية ولم يجددوا عضويتهم لمدة أربع سنوات فأكثر استناداً إلى قانون النقابة"، وتابع أن "النقابة ستحدد لاحقاً موعد لمراجعة الزملاء المشمولين بالقرار لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإلغاء القيد وفق السياقات المعتمدة"، لافتا الى أنه "وفي سياق تعزيز العمل التخصصي قرر المجلس تشكيل رابطة المحللين وكلف عضو المجلس الزميل هادي جلو مرعي برئاسة الرابطة والدكتور عصام الفيلي نائباً له".

كما اوضح أن "المجلس استحدث لجنة للتدريب والتطوير وأوكلت رئاستها إلى أحمد العلوجي وعضوية كل من رعد المشهداني وعاصفة موسى وعقيل الشويلي بهدف إعداد برامج تدريبية تسهم في تطوير القدرات المهنية للصحفيين".

كذلك قرر المجلس أيضاً "تشكيل لجنة للدراسات العليا والجامعات برئاسة عدنان لفتة عضو المجلس وعضوية زهرة الجبوري على أن يستكمل تشكيلها لاحقاً بما يعزز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية ويدعم المسارات العلمية للزملاء".

فيما أشار البيان الى انه "وفي الإطار ذاته تم تشكيل لجنة للإعلام المهني والتقني برئاسة الزميل رعد المشهداني وعضوية كل من عقيل الشويلي والزميل لطيف الطيب على أن يستكمل تشكيلها لاحقاً لمواكبة التطورات التقنية في مجال الإعلام وتعزيز الأداء المهني".

كما شدد المجلس على "أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للمهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين"، مؤكداً "استمرار عقد جلساته الدورية لمتابعة الملفات المهمة واتخاذ ما يلزم بشأنها".