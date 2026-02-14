مجلس النواب ينشر جدول أعماله ليوم غدٍ الأحد

أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، أن الجلسة التاسعة ستناقش تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026 حول أوضاع خريجي المهن الطبية والصحية، حيث ذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لـمجلس النواب العراقي، أن "جدول أعمال الجلسة رقم (9) يتضمن تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية". كما أضاف البيان، أن "الجلسة النيابية ستتضمن أيضاً مناقشات عامة".



