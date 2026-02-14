الأخبار

وزارة الداخلية: تعاون دولي عبر 36 نقطة اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية


‏أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن حصيلة نشاطات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الحالي، وفيما أشارت الى ضبط أكثر من نصف طن مخدرات والقبض على 1600 متهم، أكدت وجود تعاون دولي عبر 36 نقطة اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية، حيث ذكر مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد زياد القيسي للوكالة الرسمية، إنه "وحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وإشراف ميداني من قبل مدير عام شؤون المخدرات الفريق أحمد الزركاني، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الحالي عمليات أمنية دقيقة استهدفت شبكات محلية ودولية لضبط المواد المخدرة والقبض على المتاجرين والمتعاطين "، لافتاً الى أن "مجموع الكميات المضبوطة من المواد المخدرة بمختلف أنواعها تجاوز نصف طن".

وأضاف أن "العمليات أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على أكثر من 1600 شخص متورطين بقضايا الاتجار والترويج والنقل والتعاطي"، مبيناً أن "القضاء أصدر أكثر من 740 حكماً بحق المتهمين، تضمنت أكثر من 20 حكماً بالإعدام، وأكثر من 50 حكماً بالسجن المؤبد، إلى جانب أحكام أخرى متفاوتة وفقاً لطبيعة الجرائم المرتكبة".

كما لفت إلى أن "هذه النتائج تحققت من خلال تنفيذ عدة عمليات داخلية وخارجية لتفكيك شبكات منظمة"، مؤكداً أن "العمل استند إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد أمني متواصل من قبل المديرية".

كذلك أوضح القيسي أن "المديرية عززت تعاونها الدولي عبر 36 نقطة اتصال دولية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول الجوار والدول الإقليمية".

