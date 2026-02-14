الأخبار

وزارة البيئة: تحسين جودة الوقود ضرورة للحد من الانبعاثات


 

 

أكدت وزارة البيئة، اليوم السبت، أهمية تحسين أنواع الوقود وتقليل استخدام النفط الأسود، فيما أشارت إلى أن القرار الفني الخاص بتحسين جودة الوقود واعتماد المضافات والمحفزات لرفع كفاءة الاحتراق يعود إلى وزارة النفط، بينت أن دورها هو تقييم التأثيرات البيئية لهذه المضافات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن "القرار الفني لتحسين الوقود يمثل ضرورة بيئية لتحسين انواع الوقود وعدم استخدام انواع وقود ثقيلة مثل النفط الاسود او زيت الوقود الثقيل لصعوبة احتراقه بشكل كفوء ويتطلب تقنيات عالية، فضلا عن ان مخلفاتها سيئة ونسبة الكبريت عالية"، مبينا أن "هذه المخلفات نفطية من المصافي ويمكن استثمارها في انتاج مشتقات نفطية اخف مثل البنزين والكاز الذي تستخدم بشكل اوسع واسلم".

كذلك لفت إلى "امكانية اضافة بعض المضافات والمحفزات لتحسين نوعية الاحتراق سواء كانت في محركات الاحتراق الداخلي او في المراجل او الافران او غيرها"، موضحا أن "مراجل او محطات انتاج الطاقة الكهربائية بشكل عام كل واحدة لها انواع من الوقود ومن المواد المستخدمة الخاصة بها".

كما أوضح أن"هذا الأمر يتطلب وجود تحسينات احيانا لغرض تقليل اضرارها مع استخدام مواصفات عالية للوقود المستخدم وتحسينه"، مؤكداً أن "القرار الفني بشأن المواد ونسبة الاستخدام وكفاءة الاحتراق يعود إلى وزارة النفط، أما دور وزارة البيئة هو تتقيم هذه المضافات من الناحية البيئية، وهل لها اضرار واثار بيئية ويجب تجنبها او يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها".

