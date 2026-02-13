الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد في الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة ( 13 شباط 2026 )، العثور على كدس للعتاد خلال عملية أمنية مشتركة نفذت في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 54، ضمن قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، وبالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني وفوج الطوارئ الأول، تمكنت من ضبط كدس عتاد في منطقة الفلاحات بمحافظة الأنبار".

وأوضحت أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية".

وأكدت أنه "تم التعامل مع الكدس وفق الإجراءات الأصولية المعتمدة، ورفع المواد الخطرة من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية".