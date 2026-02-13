النزاهة تضبط مسؤولاً في دائرة صحة صلاح الدين متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة ( 13 شباط 2026 )، تمكُّنها من ضبط مسؤولٍ في دائرة صحة صلاح الدين، على خلفيَّة مساومته أحد المواطنين وطلبه مبلغاً ماليّاً مقابل الإخلال بواجباته الوظيفيَّة.

وأوضحت الهيئة في بيان، إن مكتب تحقيق صلاح الدين شكّل فريقًا للتحري والتقصي بعد ورود شكوى تفيد بأن المسؤول طلب من أحد المواطنين مبلغ مقداره 1,000,000 دينار مقابل تزويده بكتاب يؤكد عدم وجود مستحقات مالية بذمته لدى الدائرة، وعدم تحريك شكوى ضده أمام محكمة تحقيق تكريت.

وأوضح البيان أن الفريق، وبعد استحصال قرار قضائي أصولي، نصب كمينًا محكمًا، حيث تم الاتفاق على تسليم المبلغ قرب إحدى الدوائر الرسمية، وتم ضبط المتهم متلبسًا بالجرم فور استلامه مبلغ الرشوة وتسليمه الكتاب المتفق عليه.

وأضافت الهيئة أنها أعدّت محضر ضبط أصولي بالعملية، وعُرض المتهم والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، على ذمة التحقيق.