اعتقال سائق تكتك تهجم على القوات الامنية اثناء بث مباشر في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص تهجّم على رجال القانون أثناء بث مباشر عبر إحدى القنوات الفضائية.

وذكر بيان للقيادة، انها "تُعلن أن قسم شرطة الدورة، وبالاشتراك مع مفارز نجدة الدورة، تمكّن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أحد الأشخاص، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام سائق دراجة نارية نوع (تكتك) بالتجاوز على رجال الأمن بعبارات التهديد والوعيد أثناء تأديتهم الواجب الأمني في حماية المواطنين، وذلك خلال بث مباشر عبر إحدى القنوات الفضائية".

ووجّه قائد شرطة بغداد الكرخ، وفق البيان، "بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الحادث، حيث جرى التعرف على هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام القانون، تأكيدًا على فرض هيبة الدولة ومنع أي إساءة أو تجاوز بحق القوات الأمنية أثناء أداء واجبهم".

واكدت القيادة أن "حرية التعبير مكفولة دستورياً ضمن الأطر القانونية، إلا أن التجاوز على رجال الأمن أو عرقلة عملهم يُعد مخالفة يُحاسب عليها القانون، وأن المؤسسات الأمنية وجدت لحماية المواطنين وصون كرامتهم".