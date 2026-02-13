مكاتبة برلمانية لرئاسة الجمهورية لمعرفة اسباب تاخر المصادقة على احكام الارهابيين

أرسل النائب عن كتلة ابشر ياعراق، علي صابر الكناني، كتاباً خاطب فيه رئيس الجمهورية؛ لغرض معرفة عدد الارهابيين المحكومين بالاعدام والتي لم تصادق عليهم الرئاسة لغاية الان، حيث ارسل الكناني، كتاباً رسمياً لرئيس الجمهورية، مطالباً فيه "بضرورة قيام رئاسة الجمهورية بتزويده باحصائية رسمية تتضمن عدد الارهابيين الذين صدر بحقهم احكام اعدام باتة ولم يتم تنفيذ الحكم بحقهم لغاية الان". كما طالب "ببيان عدد الاحكام التي لم تتم المصادقة عليها واسباب عدم المصادقة".



