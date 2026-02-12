مجلس الخدمة يوجه دعوة لحملة الشهادات العليا والأوائل

دعا مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، ( 12 شباط 2026 )، المتقدمين من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل (الوجبة الثالثة) إلى متابعة بريدهم الإلكتروني وهواتفهم الشخصية لاستلام الرمز الوظيفي.

وذكر بيان لمجلس الخدمة، أن "على المتقدمين متابعة بريدهم الإلكتروني بشكل منتظم، فضلاً عن الرسائل الواردة إلى أرقام هواتفهم المسجلة ضمن بيانات التقديم، وذلك لغرض استلام الكود الخاص بهم (الرمز الوظيفي)".

وأضاف البيان، أن "عملية إرسال الأكواد ستبدأ من اليوم الخميس".