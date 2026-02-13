وزارة العدل: التحالف الدولي مسؤول عن إطعام الإرهابيين المنقولين من سوريا

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن أعداد الإرهابيين المنقولين من سوريا وظروف احتجازهم، فيما أكدت أن عملية اطعامهم يتكفل به التحالف الدولي، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي للوكالة الرسمية، إن "الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا الى العراق سليمة"، لافتا الى أن "عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى".

كما لفت الى أنه "تم وضع جميع الارهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي"، مبيناً أن "العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وان استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".

وأضاف أن "وزير العدل خالد شواني أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي"، مؤكدا أن "عملية اطعام عناصر داعش الإرهابي يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".