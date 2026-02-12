اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة مهمة وضبط (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان انه "بعملية نوعية وبجهود استخبارية استثنائية ، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من تنفيذ عملية نوعية مهمة اسفرت عن تفكيك شبكة مهمة لتجارة المخدرات وضبط (5) كغم من المواد المخدرة".

واكدت انها "مستمرة بجهودها لمكافحة هذه الافة الخطرة".