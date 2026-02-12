الأخبار

وزارة الاتصالات تنصب هواتف أرضية في سجن العمارة المركزي لتوفير خدمة الاتصال للنزلاء


أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن نصب هواتف أرضية بسجن العمارة المركزي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "الفرق الهندسية والفنية لمديرية اتصالات ومعلوماتية ميسان، أنجزت أعمال نصب هواتف أرضية بسجن العمارة المركزي، ليرتفع العدد الكلي للخطوط الهاتفية المنفذة إلى (13) خطاً". وأضافت ان "هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمة الاتصال للنزلاء وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، مراعاةً للجوانب الإنسانية والاجتماعية ووفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة"، وتابعت ان "الإنجاز جاء ضمن إطار جهود وزارة الاتصالات المتواصلة في دعم كافة مؤسسات الدولة، تعزيزاً للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاعين العام والخاص".

وزارة الاتصالات تنصب هواتف أرضية في سجن العمارة المركزي لتوفير خدمة الاتصال للنزلاء
