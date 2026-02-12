الأخبار

هيئة النزاهـة تعلـن نتائج متابعـة تسرب العمالـة العربيـة والأجنبيـة ودخـولها بصورة غير قانونية


 

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، نتائج متابعة تسرب العمالة العربية والأجنبية ودخولها بصورة غير قانونية، حيث ذكر بيان للنزاهة، ان "الهيئة مستمرة بمتابعتها لموضوع تسرُّب العمالة العربيَّة والأجنبيَّة ودخولها إلى العراق بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والآثار المُترتّبة عليها من النواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة".

كذلك أوضحت ان "وزارة الداخلية، قامت بنصب وتشغيل وتفعيل العمل بمشروع "الفيزا" الإلكترونية، ومديرية شؤون الإقامة أنشأت قاعدة بيانات رصينة لشركات استقدام العمالة الأجنبيَّة، فضلاً عن قيام جهـاز المخابـرات الوطــني بالإجـــابة على طلــبات التدقيق الأمني خلال مدة وجيزة، فيما ألزمت وزارة العـمل، المستثمـرين وأرباب العــمل بتنفــيذ قرار مجلس الوزراء بفرض تشغيل العمالة الوطنية".

