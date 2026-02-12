وزير الخارجية يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، إلى مدينة ميونخ الألمانية، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الثانية والستين، والمقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2026.

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن المنتدى الدولي الأبرز لبحث قضايا الأمن والسياسة الخارجية، حيث يجمع قادة دول ومسؤولين حكوميين ووزراء خارجية ودفاع، إلى جانب خبراء وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية الراهنة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير فؤاد حسين، على هامش المؤتمر، اجتماعات ثنائية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستقرار، بما يتوافق مع رؤية العراق في دعم الحلول السياسية وترسيخ الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.