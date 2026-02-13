عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
الأخبار

الأمن الوطني: إجراءات رادعة بحق المخالفين للأسعار خلال شهر رمضان المبارك


أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن جملة من الإجراءات الرقابية التي باشر بها الجهاز تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف حماية الأمن المعيشي للمواطنين ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال، حيث ذكر المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم للوكالة الرسمية، إن "جهاز الأمن الوطني وجّه مديرياته كافة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، بما يضمن شمولية المتابعة في عموم البلاد، ولاسيّما خلال الشهر الفضيل".

كما أوضح أن "هذه الإجراءات تركّز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتأكّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر الخط الساخن (131)".

كذلك لفت  المتحدث باسم الجهاز إلى أن "جهاز الأمن الوطني شدّد على تجّار الجملة بضرورة الالتزام بالأسعار المحدّدة، وعدم استغلال قدسية شهر رمضان المبارك"، مؤكّدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وبالتنسيق مع القضاء والجهات القطاعية المختصة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد: فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع بمنطقة العلاوي
وزارة العدل: التحالف الدولي مسؤول عن إطعام الإرهابيين المنقولين من سوريا
الأمن الوطني: إجراءات رادعة بحق المخالفين للأسعار خلال شهر رمضان المبارك
مجلس الخدمة يوجه دعوة لحملة الشهادات العليا والأوائل
النزاهة تؤلّف فريقاً للتحرّي في أسباب انهيار واجهة مول قيد الإنشاء بالزعفرانية
تعرف على جنسيات داعش الإرهابي الذين تم تسليمهم من السجون السورية إلى العراق
وزير الخارجية يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن
تفكيك شبكة مهمة وضبط (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد
الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق
قوة من الحشد تعتقل متهم بالترويج للبعث المحظور في الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك