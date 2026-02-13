الأمن الوطني: إجراءات رادعة بحق المخالفين للأسعار خلال شهر رمضان المبارك

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن جملة من الإجراءات الرقابية التي باشر بها الجهاز تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف حماية الأمن المعيشي للمواطنين ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال، حيث ذكر المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم للوكالة الرسمية، إن "جهاز الأمن الوطني وجّه مديرياته كافة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، بما يضمن شمولية المتابعة في عموم البلاد، ولاسيّما خلال الشهر الفضيل".

كما أوضح أن "هذه الإجراءات تركّز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتأكّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر الخط الساخن (131)".

كذلك لفت المتحدث باسم الجهاز إلى أن "جهاز الأمن الوطني شدّد على تجّار الجملة بضرورة الالتزام بالأسعار المحدّدة، وعدم استغلال قدسية شهر رمضان المبارك"، مؤكّدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وبالتنسيق مع القضاء والجهات القطاعية المختصة".