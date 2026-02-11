الأخبار

الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق على المناصب في اجتماع بيرمام


أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كروان غزناي، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، عن عقد اجتماع "مثمر" بين مسعود بارزاني وبافل طالباني في منطقة بيرمام، مؤكدا أنّ أجواء اللقاء كانت "ودية للغاية"، نافيا وجود اتفاق على المناصب.

وقال غزناي في تصريح رسمي، إنّه "عقد اليوم اجتماع مثمر بين السيد مسعود بارزاني والسيد بافل طالباني في جو ودي للغاية"، مبينا أنّ "الاجتماع ناقش القضايا الراهنة في إقليم كردستان والعراق والمنطقة".

وأضاف غزناي أنّه "على الرغم من الطابع الإيجابي للاجتماع، فإن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نشرت تقارير عن اتفاق بشأن المناصب، ونحن نرفض هذه الشائعات رفضا قاطعا ورسميا"، مشددا على أنّ "أي اتفاق بين الجانبين سيتم الإعلان عنه رسميا للجمهور".

ويعدّ اجتماع بيرمام اليوم امتدادا لسلسلة لقاءات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في ظلّ مساعٍ لتقليل حدّة التوتر بين الجانبين بعد أعوام من الخلاف حول إدارة السليمانية وكركوك، وتقاسم المناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وآليات التعامل مع الملفات العالقة مع بغداد، ولا سيما رواتب موظفي الإقليم وقانون النفط والغاز.

ويأتي اللقاء بين بارزاني وطالباني في توقيت حسّاس يشهد حوارات مكثفة داخل البيت الكردي بشأن الاستحقاقات الدستورية المقبلة في بغداد، ومحاولات لإعادة بناء موقف كردي موحد يحافظ على مصالح الإقليم السياسية والاقتصادية في ظلّ التحولات الإقليمية والضغوط الداخلية.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
