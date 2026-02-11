الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق على المناصب في اجتماع بيرمام

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كروان غزناي، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، عن عقد اجتماع "مثمر" بين مسعود بارزاني وبافل طالباني في منطقة بيرمام، مؤكدا أنّ أجواء اللقاء كانت "ودية للغاية"، نافيا وجود اتفاق على المناصب.

وقال غزناي في تصريح رسمي، إنّه "عقد اليوم اجتماع مثمر بين السيد مسعود بارزاني والسيد بافل طالباني في جو ودي للغاية"، مبينا أنّ "الاجتماع ناقش القضايا الراهنة في إقليم كردستان والعراق والمنطقة".

وأضاف غزناي أنّه "على الرغم من الطابع الإيجابي للاجتماع، فإن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نشرت تقارير عن اتفاق بشأن المناصب، ونحن نرفض هذه الشائعات رفضا قاطعا ورسميا"، مشددا على أنّ "أي اتفاق بين الجانبين سيتم الإعلان عنه رسميا للجمهور".

ويعدّ اجتماع بيرمام اليوم امتدادا لسلسلة لقاءات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في ظلّ مساعٍ لتقليل حدّة التوتر بين الجانبين بعد أعوام من الخلاف حول إدارة السليمانية وكركوك، وتقاسم المناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وآليات التعامل مع الملفات العالقة مع بغداد، ولا سيما رواتب موظفي الإقليم وقانون النفط والغاز.

ويأتي اللقاء بين بارزاني وطالباني في توقيت حسّاس يشهد حوارات مكثفة داخل البيت الكردي بشأن الاستحقاقات الدستورية المقبلة في بغداد، ومحاولات لإعادة بناء موقف كردي موحد يحافظ على مصالح الإقليم السياسية والاقتصادية في ظلّ التحولات الإقليمية والضغوط الداخلية.