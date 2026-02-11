الأخبار

قيادة شرطة الرصافة: اعتقال اكثر من 250 شخصا في قاطع الرصافة


 

 

اعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الاربعاء، عن اعتقال أعداد كبيرة من المتهمين بقضايا مختلفة بلغت اكثر من 250 شخص، حيث ذكرت القيادة في بيان نشرته السومرية، انه "بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة، نفّذت تشكيلات قيادة شرطة الرصافة سلسلة من الواجبات والممارسات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية في جانب الرصافة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأنشطة المخالفة للقانون".

كذلك اضافت ان "النتائج تمثلت بتنفيذ (14) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، و إلقاء القبض على (78) مخمورا، و (41) متسولا، و (133) مخالفين لشروط الاقامة، وضبط (98) دراجة نارية مخالفة، فضلا عن القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (405) ويقوم بتسليب وترويع المواطنين من قبل مفارز قيم شرطة الامين، والقبض على متهم بجريمة السرقة بالجرم المشهود من قبل قسم مكافحة اجرام الامين، والقبض على شخص اقيامه بفتح كراج لوقوف السيارات مخالف للتعليمات القانونية من قبل قسم شرطة باب الشيخ، والقبض على شخص لقيامه بأطلاق النار في الهواء اثر نشوب مشاجرة من قبل قسم شرطة الامين، فضلا عن اعتقال متهمين يستقلون دراجة نارية وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشينكوف من قبل قسم شرطة الصدر الثالث، والقبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (4 ارهاب) من قبل قسم مكافحة اجرام الاعظمية، و ضبط اسلحة غير مرخصة عدد4".

كما لفتت الى انه "تم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى مراكز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك