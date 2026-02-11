قيادة شرطة الرصافة: اعتقال اكثر من 250 شخصا في قاطع الرصافة

اعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الاربعاء، عن اعتقال أعداد كبيرة من المتهمين بقضايا مختلفة بلغت اكثر من 250 شخص، حيث ذكرت القيادة في بيان نشرته السومرية، انه "بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة، نفّذت تشكيلات قيادة شرطة الرصافة سلسلة من الواجبات والممارسات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية في جانب الرصافة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأنشطة المخالفة للقانون".

كذلك اضافت ان "النتائج تمثلت بتنفيذ (14) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، و إلقاء القبض على (78) مخمورا، و (41) متسولا، و (133) مخالفين لشروط الاقامة، وضبط (98) دراجة نارية مخالفة، فضلا عن القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (405) ويقوم بتسليب وترويع المواطنين من قبل مفارز قيم شرطة الامين، والقبض على متهم بجريمة السرقة بالجرم المشهود من قبل قسم مكافحة اجرام الامين، والقبض على شخص اقيامه بفتح كراج لوقوف السيارات مخالف للتعليمات القانونية من قبل قسم شرطة باب الشيخ، والقبض على شخص لقيامه بأطلاق النار في الهواء اثر نشوب مشاجرة من قبل قسم شرطة الامين، فضلا عن اعتقال متهمين يستقلون دراجة نارية وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشينكوف من قبل قسم شرطة الصدر الثالث، والقبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (4 ارهاب) من قبل قسم مكافحة اجرام الاعظمية، و ضبط اسلحة غير مرخصة عدد4".

كما لفتت الى انه "تم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى مراكز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".