الأخبار

حالة الطقس:أمطار وارتفاع في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار معتدلة الشدة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 13، السليمانية 16، أربيل ونينوى 17، كركوك 19، صلاح الدين 21، الأنبار وديالى 23، بغداد وكربلاء المقدسة 24، النجف الأشرف 25، واسط وبابل وميسان 26، والمثنى والديوانية وذي قار والبصرة 27".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تزداد غزارتها فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأوضح ، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

