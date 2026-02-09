انتحار ضابط برتبة رائد في جهاز المخابرات داخل عجلته وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار ضابط برتبة رائد منسوب إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي، وذلك ضمن منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر إن "الضابط، وهو منسوب لقسم العمليات في الجهاز، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي داخل عجلته المركونة في أحد المرائب (الكراجات) ضمن منطقة الصالحية".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية والتحقيقات الجارية تشير إلى أن الضابط كان يعاني من مشاكل عائلية وضغوط نفسية أدت إلى اتخاذه هذا القرار"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على الملابسات النهائية، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".