محافظة ذي قار: تحذير من كارثة صحية ومطالبة بإعلانها محافظة منكوبة

حذر عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، علي صابر الكناني، اليوم الاثنين، من "كارثة صحية" تهدد شريحة الشباب في المحافظة، داعياً الحكومة المركزية إلى تدخل عاجل، حيث ذكر الكناني، وهو عضو كتلة "أبشر يا عراق" النيابية، في بيان صحفي: "سجلنا أكثر من 170 حالة فشل كلوي بين صفوف الشباب فقط في قضاء الشطرة (شمالي المحافظة)، ناهيك عن الأعداد الأخرى في بقية المناطق، وهو ما ينذر بكارثة صحية خطيرة".

كما أضاف الكناني أن "هذا الملف يتطلب تدخلًا فورياً وإعلان ذي قار محافظة منكوبة صحياً؛ نظراً لخطورة المرض وتكلفة علاجه الباهظة"، مشدداً على ضرورة "تحرك الحكومة المركزية والمحلية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تفشي هذا المرض بشكل غير مسبوق".