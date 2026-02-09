وزارة الصحة: عدم تسجيل أي وفاة أو إصابات خطيرة بحريق مستشفى ابن رشد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي وفاة أو إصابات خطيرة بحريق مستشفى ابن رشد في بغداد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "حريقاً بسيطاً حدث في إحدى ردهات مستشفى ابن رشد التدريبي بالعاصمة بغداد، حيث تمت السيطرة عليه فورًا من قبل منتسبي وفرق الإطفاء والسلامة داخل المستشفى".

كذلك أضافت أنه "لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات خطيرة، فيما تم تسجيل أربع حالات اختناق بسيطة تم نقلهم إلى مؤسسات الوزارة الصحية لتلقي العلاج اللازم، وهم الان بحالة مستقرة، كما تم إخلاء جميع النزلاء والموظفين بشكل آمن واحترازي وفق الإجراءات المعتمدة"، مؤكدة "فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحادث".