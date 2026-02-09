الأخبار

محافظة ذي قار: غرفة عمليات لمعالجة شحة المياه في سيد دخيل


 

 

عقدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، بشقيها التشريعي والتنفيذي، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً وجلسة استثنائية في قضاء سيد دخيل لمناقشة أزمة شحة المياه وتوقف المحطات، فيما أعلنت تشكيل غرفة عمليات وإرسال جهد آلي عاجل للمناطق المتضررة، حيث ذكر محافظ ذي قار هيثم الحمداني للوكالة الرسمية، إنه "برعايتنا المباشرة، تم توجيه أكثر من 25 سيارة حوضية بالتعاون مع دائرة الماء المركزية وبلدية الناصرية لتأمين المياه للأهالي، فضلاً عن زج 5 حفارات وآليات تخصصية أخرى ستباشر عملها الميداني صباح يوم غد الثلاثاء لمعالجة الاختناقات وإيصال المياه إلى القضاء".

وأضاف الحمداني، أنه "تقرر تشكيل غرفة عمليات برئاستنا وعضوية القائممقام وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المعنية، لتولي المتابعة اليومية وضمان استمرارية تدفق المياه خلال الفترة المقبلة".

بالمقابل، أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن "المجلس عقد جلسة طارئة في قلب قضاء سيد دخيل بحضور المحافظ للوقوف على المعاناة المستمرة منذ أيام"، مشيراً إلى أن "الجلسة خرجت بمقررات حاسمة، أبرزها رفع التجاوزات عن شط آل إبراهيم وقناة الصالحية باعتبارهما المغذي الرئيس للقضاء"، وتابع، أن "الحكومة المحلية تعتزم إرسال وفد رسمي إلى محافظة واسط لرفع التجاوزات الحاصلة هناك"، مبيناً أن "هناك أكثر من 10 أمتار مكعبة من حصة ذي قار المائية يتم التجاوز عليها داخل واسط، وسنعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في بغداد لاسترداد هذه الحصة قانونياً".

وفي ذات الصدد، أوضحت رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة، زينب الأسدي في حديثها لـ (واع)، أن "توقف أغلب محطات المياه في سيد دخيل استوجب حلولاً عاجلة تم الاتفاق عليها مع الدوائر المعنية، ومنها تكثيف جهود وزارة الموارد المائية لحل الأزمة المتفاقمة".

كما أشارت الأسدي إلى أن "الخطة تشمل أيضاً تأمين الحصص المائية لقضاء الإصلاح وإيصالها إلى مجمع الإصلاح الكبير، لضمان تغذية الأقضية والنواحي الأخرى المرتبطة به مائياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته
رئيس تحالف العزم يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
انتحار ضابط برتبة رائد في جهاز المخابرات داخل عجلته وسط بغداد
محافظة ذي قار: تحذير من كارثة صحية ومطالبة بإعلانها محافظة منكوبة
وزارة الموارد المائية تعلن وضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات
وزارة الصحة: عدم تسجيل أي وفاة أو إصابات خطيرة بحريق مستشفى ابن رشد
محافظة ذي قار: غرفة عمليات لمعالجة شحة المياه في سيد دخيل
مجلس محافظة صلاح الدين يصوّت على اعتبار بدر الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ
هيئة السياحة: إعداد استراتيجية لاستقطاب 10 ملايين سائح أجنبي
الشيخ همام حمودي: القوى الوطنية حريصة على أن يكون قرارها عراقيًا داخليًا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك