محافظة ذي قار: غرفة عمليات لمعالجة شحة المياه في سيد دخيل

عقدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، بشقيها التشريعي والتنفيذي، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً وجلسة استثنائية في قضاء سيد دخيل لمناقشة أزمة شحة المياه وتوقف المحطات، فيما أعلنت تشكيل غرفة عمليات وإرسال جهد آلي عاجل للمناطق المتضررة، حيث ذكر محافظ ذي قار هيثم الحمداني للوكالة الرسمية، إنه "برعايتنا المباشرة، تم توجيه أكثر من 25 سيارة حوضية بالتعاون مع دائرة الماء المركزية وبلدية الناصرية لتأمين المياه للأهالي، فضلاً عن زج 5 حفارات وآليات تخصصية أخرى ستباشر عملها الميداني صباح يوم غد الثلاثاء لمعالجة الاختناقات وإيصال المياه إلى القضاء".

وأضاف الحمداني، أنه "تقرر تشكيل غرفة عمليات برئاستنا وعضوية القائممقام وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المعنية، لتولي المتابعة اليومية وضمان استمرارية تدفق المياه خلال الفترة المقبلة".

بالمقابل، أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن "المجلس عقد جلسة طارئة في قلب قضاء سيد دخيل بحضور المحافظ للوقوف على المعاناة المستمرة منذ أيام"، مشيراً إلى أن "الجلسة خرجت بمقررات حاسمة، أبرزها رفع التجاوزات عن شط آل إبراهيم وقناة الصالحية باعتبارهما المغذي الرئيس للقضاء"، وتابع، أن "الحكومة المحلية تعتزم إرسال وفد رسمي إلى محافظة واسط لرفع التجاوزات الحاصلة هناك"، مبيناً أن "هناك أكثر من 10 أمتار مكعبة من حصة ذي قار المائية يتم التجاوز عليها داخل واسط، وسنعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في بغداد لاسترداد هذه الحصة قانونياً".

وفي ذات الصدد، أوضحت رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة، زينب الأسدي في حديثها لـ (واع)، أن "توقف أغلب محطات المياه في سيد دخيل استوجب حلولاً عاجلة تم الاتفاق عليها مع الدوائر المعنية، ومنها تكثيف جهود وزارة الموارد المائية لحل الأزمة المتفاقمة".

كما أشارت الأسدي إلى أن "الخطة تشمل أيضاً تأمين الحصص المائية لقضاء الإصلاح وإيصالها إلى مجمع الإصلاح الكبير، لضمان تغذية الأقضية والنواحي الأخرى المرتبطة به مائياً".