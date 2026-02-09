الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مجلس محافظة صلاح الدين يصوّت على اعتبار بدر الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ
وكالة انباء براثا
86
2026-02-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته
رئيس تحالف العزم يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
انتحار ضابط برتبة رائد في جهاز المخابرات داخل عجلته وسط بغداد
محافظة ذي قار: تحذير من كارثة صحية ومطالبة بإعلانها محافظة منكوبة
وزارة الموارد المائية تعلن وضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات
وزارة الصحة: عدم تسجيل أي وفاة أو إصابات خطيرة بحريق مستشفى ابن رشد
محافظة ذي قار: غرفة عمليات لمعالجة شحة المياه في سيد دخيل
مجلس محافظة صلاح الدين يصوّت على اعتبار بدر الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ
هيئة السياحة: إعداد استراتيجية لاستقطاب 10 ملايين سائح أجنبي
الشيخ همام حمودي: القوى الوطنية حريصة على أن يكون قرارها عراقيًا داخليًا
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مسلحون يهاجمون مسجداً تابعاً لـ"الشيخية" في البصرة
780
ديالى.. اعتقال السجين الهارب المصاب بالايدز من مكافحة الإجرام
467
مشاجرة في كافيه بيروت بالمدينة المائية في النجف تُخلّف عددًا من الإصابات
459
وزارة النفط عن اغلاق محطات وقود في بعض المحافظات : لا ازمة في تجهيز البنزين ومنتوج شهر شباط متوفر تماماً
377
جنايات نينوى.. الإعدام شنقاً لطبيب قتل زوجته حرقا بسيارتها
374
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك