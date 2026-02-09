هيئة السياحة: إعداد استراتيجية لاستقطاب 10 ملايين سائح أجنبي

كشفت هيئة السياحة، اليوم الاثنين، عن إعداد استراتيجية بالتعاون مع منظمة ألمانية لاستقطاب 10 ملايين سائح أجنبي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علي ياسين، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي كانت تمتد حتى عام 2035 تم تحديثها الى 2045، وتضمنت إدراج جميع المواقع الأثرية والتراثية، مع اعتماد مبدأ الاستدامة في صيانتها وتأهيلها، وبالاستعانة أحياناً بخبرات دول متقدمة في هذا المجال، نظراً لحساسية العمل في المواقع الأثرية وضرورة الحفاظ على هويتها التاريخية".

كذلك لفت الى ان "عدداً من المواقع الأثرية المهمة تخضع حالياً لأعمال صيانة وتأهيل مستمرة، من بينها عقرقوف، القصر العباسي وطاق كسرى"، مبينا ان "أعمال تأهيل المتحف العراقي بدأت في 10 تموز، تمهيداً لإعادة افتتاحه خلال الفترة المقبلة".

كما أوضح ياسين، ان "الاستراتيجية، أُعدت بالتعاون مع منظمة (GIZ) الألمانية، وتهدف الى استقطاب 10 ملايين سائح أجنبي بحلول عام 2035 لزيارة المواقع الأثرية والتراثية في العراق".

فيما أكد ان "قطاع السياحة يواجه معوقات عدة، في مقدمتها الحاجة الى تشريعات حديثة تواكب التطور العالمي في هذه الصناعة، وتوفير جودة عالية في الخدمات السياحية، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول"، مشدداً على ان "السياحة مرآة لتطور الدولة وانعكاس لمستوى خدماتها وبنيتها التحتية".