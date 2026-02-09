الشيخ همام حمودي: القوى الوطنية حريصة على أن يكون قرارها عراقيًا داخليًا

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، حرص القوى الوطنية على أن يكون قرارها عراقيا داخليا، ويجسد رؤيتها لبناء حكومة قوية، حيث ذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، أن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل سفير إيطاليا لدى بغداد نيكولو فونتانا".

وأضاف البيان ،أن "اللقاء بحث التطورات الدولية وحراك القوى العراقية على مسار تشكيل بقية الرئاسات، وأهمية تجربة العراق الديمقراطية في تعزيز استقراره والمنطقة وتوسيع فرص الانفتاح على أوروبا والعالم".

كما أكد "حرص القوى الوطنية على أن يكون قرارها عراقيًا داخليًا، يستلهم تجاربها، ويجسد رؤيتها لبناء حكومة قوية بمستوى التحديات المختلفة التي يواجهها البلد"، مبيناً أن "الانسجام وروح الحوار ولدت استقرارًا كبيرًا، وثقة دولية شجعت على نقل الإرهابيين المعتقلين من سوريا للعراق، فضلًا عن زيادة التنافس الدولي على الفرص الاستثمارية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "اعتزازه بعمق العلاقات العراقية الإيطالية، وحرصه على توسيع تعاونها واستثماراتها في البلد".