حالة الطقس: أمطار خفيفة في مناطق متفرقة حتى الجمعة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 15، أربيل 16، نينوى 17، كركوك 19، صلاح الدين 20، ديالى 22، الأنبار 23، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 24، بابل والنجف الأشرف 25، الديوانية وميسان 26، البصرة والمثنى 27، وذي قار 28".

كذلك أضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية يتحول إلى غائم مع أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

فيما أوضح أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".