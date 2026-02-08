قوات نخبة تتولى حماية مراكز احتجاز ارهابيي داعش المنقولين من سوريا للعراق

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، أن قوات نخبة عالية التدريب ستتولى مهمة حماية مراكز الاحتجاز التي نُقل إليها المئات من عناصر داعش الارهابي من سوريا إلى العراق.

وقال المصدر إن “عملية نقل الارهابيين من عدد من السجون السورية باتجاه الأراضي العراقية، وبالتنسيق مع قوات التحالف والقوات الأمريكية، ما تزال مستمرة وفق مبدأ الوجبات المتلاحقة”.

وأضاف، أن “قوات نخبة على مستوى عالٍ من التدريب تتولى حماية مراكز الاحتجاز التي جرى نقل المتهمين إليها، وهم من جنسيات مختلفة، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل”، لافتاً إلى أن “إدارة الملف الأمني لتلك المراكز تخضع لإشراف لجنة مركزية بصلاحيات واسعة، ومرتبطة بشكل مباشر برأس الهرم في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى وزارة العدل”.

وأشار المصدر إلى أنه “لا توجد أي مخاوف تتعلق بالتحصينات أو الإجراءات الأمنية المعتمدة داخل هذه المراكز”، مؤكداً أن “الأسابيع المقبلة، ولا سيما الأسبوعين القادمين، ستشهد ذروة في عمليات نقل الأعداد، عبر سلسلة وجبات متتالية بواسطة قوافل برية ستصل تباعاً من سوريا إلى العراق”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت أمس السبت، عن عد الإرهابيين الذين تم تسلمهم من الجانب السوري.

وقال رئيس خلية الإعلام الفريق سعد معن إن "العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة" مشيرا الى، أن "الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر".

وبين معن، أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لداعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".