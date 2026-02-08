الأخبار

قوات نخبة تتولى حماية مراكز احتجاز ارهابيي داعش المنقولين من سوريا للعراق


كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، ( 8 شباط 2026 )، أن قوات نخبة عالية التدريب ستتولى مهمة حماية مراكز الاحتجاز التي نُقل إليها المئات من عناصر داعش الارهابي من سوريا إلى العراق.

وقال المصدر إن “عملية نقل الارهابيين من عدد من السجون السورية باتجاه الأراضي العراقية، وبالتنسيق مع قوات التحالف والقوات الأمريكية، ما تزال مستمرة وفق مبدأ الوجبات المتلاحقة”.

وأضاف، أن “قوات نخبة على مستوى عالٍ من التدريب تتولى حماية مراكز الاحتجاز التي جرى نقل المتهمين إليها، وهم من جنسيات مختلفة، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل”، لافتاً إلى أن “إدارة الملف الأمني لتلك المراكز تخضع لإشراف لجنة مركزية بصلاحيات واسعة، ومرتبطة بشكل مباشر برأس الهرم في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى وزارة العدل”.

وأشار المصدر إلى أنه “لا توجد أي مخاوف تتعلق بالتحصينات أو الإجراءات الأمنية المعتمدة داخل هذه المراكز”، مؤكداً أن “الأسابيع المقبلة، ولا سيما الأسبوعين القادمين، ستشهد ذروة في عمليات نقل الأعداد، عبر سلسلة وجبات متتالية بواسطة قوافل برية ستصل تباعاً من سوريا إلى العراق”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت أمس السبت، عن عد الإرهابيين الذين تم تسلمهم من الجانب السوري.

وقال رئيس خلية الإعلام الفريق سعد معن إن "العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة" مشيرا الى، أن "الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر".

وبين معن، أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لداعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
