السامرائي والسفير الروسي يبحثان دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة

بحث رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي، مع السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف، اليوم الأحد ( 8 شباط 2026 )، دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان أن "الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الروسي لدى العراق، حيث جرى بحث مسارات تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية توسيع آفاق التنسيق الدولي بما يدعم الاستقرار، ويسهم في بناء شراكات متوازنة، ويعزز فرص التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة".