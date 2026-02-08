الأخبار

السامرائي والسفير الروسي يبحثان دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة


بحث رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي، مع السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف، اليوم الأحد ( 8 شباط 2026 )، دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان أن "الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الروسي لدى العراق، حيث جرى بحث مسارات تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية توسيع آفاق التنسيق الدولي بما يدعم الاستقرار، ويسهم في بناء شراكات متوازنة، ويعزز فرص التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكمارك تنفي فرض رسوم 500% على حليب الأطفال وتتوعد مروجي الشائعات
استخبارات الحشد تلقي القبض على ارهابي داعشي في سهل نينوى
قوات نخبة تتولى حماية مراكز احتجاز ارهابيي داعش المنقولين من سوريا للعراق
السامرائي والسفير الروسي يبحثان دعم الاستقرار وبناء شراكات متوازنة
جنايات نينوى.. الإعدام شنقاً لطبيب قتل زوجته حرقا بسيارتها
النفط تنهي جدل "أزمة البنزين": إنتاجنا 30 مليون لتر يومياً والمخزون يتجاوز الـ130 مليوناً
التربية تصدر تعليمات وضوابط تضمن شفافية الامتحانات التمهيدية
القوات الأمنية ترفع لافتات "التعرفة الجمركية" في بغداد لعدم وجود موافقات أصولية
الملا يشن هجوماً لاذعاً: لا تبحثوا عن "الشرف" لدى مرتكبي الجرائم المخلة به
محكمة جنايات نينوى: الإعدام بحق طبيب حرق زوجته في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك