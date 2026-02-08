النفط تنهي جدل "أزمة البنزين": إنتاجنا 30 مليون لتر يومياً والمخزون يتجاوز الـ130 مليوناً

أكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، أن مادة البنزين متوفرة وبأسعار مناسبة، فيما أشارت الى أن الإنتاج اليومي 30 مليون لتر.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الصاحب بزون الحسناوي، إن "الأنباء المتداولة حول وجود أزمة في مادة البنزين، عارية عن الصحة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف ان "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر"، مشيرا الى ان "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد استقراراً في الإنتاج"، لافتا إلى أن "وحدة FCC في البصرة باشرت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".

وأكد أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر شباط"، مشددًا على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة".

وبيّن أن "ملاكات وزارة النفط بجميع تشكيلاتها تواصل العمل ليلاً ونهاراً من أجل توفير المشتقات النفطية لأبناء الشعب العراقي"، مؤكداً "السيطرة الكاملة على ملف المشتقات وعدم تسجيل أي نقص".