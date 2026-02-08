الملا يشن هجوماً لاذعاً: لا تبحثوا عن "الشرف" لدى مرتكبي الجرائم المخلة به

أطلق القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الأحد، تصريحاً شديد اللهجة وجهه إلى قيادات الدولة العراقية، محذراً من الاستعانة بجهات أو شخصيات ذات سجل جنائي مخل بالشرف في القضايا الحساسة التي تخص الدولة.

وقال الملا في تدوينة ، مخاطباً أصحاب القرار في الدولة: "لا تبحثوا عن الموقف والشرف بمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف".

ولم يكتفِ الملا بالانتقاد، بل ذهب إلى توجيه اتهام مباشر لكل من يوفر الدعم لهذه الشخصيات، قائلاً: "من يعينه على استهداف الدولة فهو شريك معه".