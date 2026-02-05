المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان يرد على الحلبوسي: الوفاء غالٍ ولا يُتوقَّع من شخصٍ رخيص

رد المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان، پشوا هوراماني، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، على رئيس مجلس النواب العراقي المُقال محمد الحلبوسي، على خلفية مواقفه الأخيرة الرافضة لتسليح قوّات البيشمركة وتصريحاته ضدّ الإقليم، مؤكدًا أنّ "الوفاء غالٍ جدًّا، ولا يُتوقَّع من شخصٍ رخيص".

وقال هوراماني، في تصريح صحفي إنّه "فيما يتعلّق بالتجاوزات الأخيرة لمحمد الحلبوسي ضدّ إقليم كردستان، فإنّ ردّ شعب كردستان على المذكور هو: الوفاء غالٍ جدًّا، ولا يُتوقَّع من شخصٍ رخيص"، كما خاطبه بالقول: "أربيل لا ترحّب بشوفينيٍّ مثلك"، في إشارة إلى مواقف الحلبوسي الرافضة لتسليح البيشمركة واعتبار ذلك "تهديدًا للوضع الداخلي"، بحسب تصريحاته السابقة.

وأشار إلى أنّ هذه المواقف قوبلت أيضًا بردّ من وزارة الدفاع العراقية التي شدّدت، في وقتٍ سابق، على أنّ قوّات البيشمركة قوّة وطنية تُعَدّ جزءًا من المنظومة الدفاعية العراقية، وتعمل ضمن إطار التنسيق مع القوّات الاتحادية في مواجهة التهديدات الأمنية.

وتأتي هذه السجالات في ظلّ معطيات سابقة نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، أفادت بأنّه بتاريخ 6-8-2024، وخلال مراسم أُقيمت في مبنى وزارة البيشمركة في أربيل، سلّم الجيش الأمريكي عددًا من مدافع الهاوتزر عيار 105 ملم من طراز M119 إلى قوّات البيشمركة، بعد وصول هذه المدافع إلى ميناء أمّ قصر بتاريخ 20-11-2023، ليجري تسليمها رسميًّا بعد نحو عام، الأمر الذي فتح نقاشًا سياسيًّا واسعًا حول طبيعة تسليح الإقليم وحدود التنسيق العسكري بين بغداد وأربيل.