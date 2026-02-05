الداخلية العراقية تعلن اعتقال تاجرين للمخدرات في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقيية، مساء الخميس، عن اعتقال تاجرين دوليين للمخدرات في سوريا.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والموثرات العقلية في بيان، "في إطار التعاون الأمني والدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، نفّذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عملية أمنية مهمة داخل الاراضي السورية".

وأضاف البيان "اسفرت العملية عن إلقاء القبض على اثنان من التجار الدوليين للمواد المخدرة وضبط (300) الف حبة، اي مايعادل (50) كغم من المواد المخدرة".

ولفت البيان الى أن "هذه العملية النوعية نفذت بعد ان انتقلت احدى المفارز التابعة لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الى سوريا حيث تككلت العملية بنجاح كامل".