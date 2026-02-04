هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، أشاد بالجهود الكبيرة التي بُذلت في خدمة الزائرين المتوجهين إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)"، مؤكداً "نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان".

كما أوضح الحمداني، وفقاً للبيان، أن "الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة قدّمت الغالي والنفيس وأسهمت بشكل فاعل في إنجاح الزيارة المليونية"، مثمّناً في الوقت ذاته "مستوى التنسيق العالي بين الحشد الشعبي وجميع القوات الأمنية والأجهزة الساندة".

كذلك لفت إلى "الدور البارز الذي أدّته الأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية في الحفاظ على أمن وسلامة الزائرين، فضلاً عن مساهمة المعاونيات والمديريات التابعة لهيئة الحشد الشعبي في تنفيذ الخطة الأمنية والتنظيمية".

وبيّن الحمداني أن "قيادتي عمليات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف نفذتا عمليات استباقية ناجحة أسهمت في تعزيز أمن المحافظة قبل وأثناء الزيارة"، مؤكداً أن "التنسيق الأمني المشترك أسفر عن نجاح الزيارة من دون تسجيل أي قطوعات أو معوّقات على الطرق الرئيسة".

فيما وجّه قائد عمليات الفرات الأوسط، شكره وتقديره "لأهالي كربلاء وأصحاب المواكب الحسينية على تعاونهم الكبير وتضافر جهودهم في ضمان انسيابية حركة الزائرين".

كما أشاد الحمداني "بمتابعة رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ومحافظ كربلاء المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم كان له دور كبير في تحقيق النجاح الكامل للزيارة".