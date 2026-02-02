القنصل الإيراني في البصرة يحذر من تهديدات تستهدف سماحة السيد الخامنئي

حذّر القنصل العام لإيران في البصرة علي عابدي، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، من أي تهديدات تستهدف قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله

وقال عابدي في تصريح صحفي إن "التهديدات الموجّهة إلى المرشد علي خامنئي لا يمكن أن تلغي إرادة الشعبين العراقي والإيراني"، مشيرًا إلى أن "المقاومة قد تقوم بخطوات غير متوقعة في حال استمرار تلك التهديدات بحق المرشد الأعلى".

وأضاف أن "محاولات التهديد الأمريكية قد تؤدي إلى ردود أفعال واسعة وغير متوقعة على مستوى العالم إذا استمرت"، مؤكدًا "وجود جاهزية لدى أنصاره وأتباعه لاتخاذ مواقف حازمة، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحاضر، مبينًا أن ما سيحدث لاحقًا سيكون كفيلًا بتوضيح ذلك".