وفد الاطار التنسيقي يصل السليمانية

وصل وفد الاطار التمسيقي، اليوم الاثنين، الى محافظة السليمانية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة السليمانية يرافقه وفد سياسي رفيع من الإطار التنسيقي يضم؛ الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور وفد الإطار التنسيقي.

وجرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية.

كما تطرق اللقاء الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا.