اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الأمن الوطني: القبض على 16 إرهابياً و34 تاجر مخدرات خلال الشهر الحالي، حيث ذكر بيان للجهاز، أن "حصيلة أهم العمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني خلال شهر كانون الثاني 2026، تمثلت بالقبض 16 متهماً بالإرهاب، و34 تاجراً ومروّجاً للمخدرات، و87 متهماً بالابتزاز والتهديد".

كما لفت الى ان "العمليات نوعية التي نفذها أبطال الجهاز في مختلف محافظات البلاد، تضمنت القبض على 27 متهماً بالنصب والاحتيال، و10 منتمين الى حركات دينية متطرفة، و13 متهماً بالترويج الأفكار حزب البعث المحظور، فضلاً عن ضبط واتلاف اكثر من 61 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واغلاق 66 موقعاً ومركزاً تجارياً لمخالفتها الشروط والضوابط، والقبض على 7 متهمين بتهريب المشتقات النفطية".