شرطة بابل تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق منتسب: خرج في "بث مباشر" بملابسه العسكرية


أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة ( 30 كانون الثاني 2026 )، فرض إجراءات قانونية صارمة بحق أحد منتسبي عقود الشرطة حديثي الانضمام، بعد ارتكابه مخالفة تتعلق بالسلوك الوظيفي والضوابط العسكرية.

وذكرت القيادة في بيان أن "المنتسب قام بإجراء بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتديًا الزي العسكري الرسمي، ومخاطبة الجمهور بما لا ينسجم مع الواجبات الوظيفية، في تصرف يُعد مخالفة جسيمة وإساءة إلى هيبة المؤسسة الأمنية وسمعتها".

وأضاف البيان أنه "تقرر إيداع المنتسب التوقيف فورًا استنادًا إلى الصلاحيات القانونية، لحين استكمال إجراءات التحقيق، مع تشكيل مجلس تحقيقي أصولي بحقه وفقًا لقانون قوى الأمن الداخلي، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة".

وأكدت القيادة على  طلب تطبيق أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها بحقه ، نظراً لجسامة المخالفة المرتكبة وما تمثله من إخلال بواجبات الخدمة والانضباط العسكري .

كما عممت القيادة قرارها بحق المنتسب، ليكون عبرة وتحذيراً لجميع المنتسبين من مغبة مخالفة القوانين والتعليمات أو استغلال الزي العسكري والصفة الوظيفية لأغراض شخصية أو إعلامية خارج الأطر الرسمية .

وختمت القيادة بيانها بالتأكيد على مسؤولية مديري الأقسام في متابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس هيبة المؤسسة الأمنية أو قيمها المهنية والوطنية.

