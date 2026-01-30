الأخبار

المدعي العام يخاطب مكتب رئيس الوزراء بشأن تضرر سيارات القمة العربية


خاطب المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى، مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف سوء خزن سيارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة بغداد في أيار 2025.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن جهاز الادعاء العام "مفاتحة رسمية لمكتب رئيس الوزراء للوقوف على إجراءات الحفاظ على المركبات التي استُخدمت في فعاليات القمة العربية".

ويأتي التحرك القضائي بناء على شكوى برلمانية تشير إلى تعرض المركبات الفارهة لسوء خزن أدى إلى تضررها أو استهلاكها خارج الأطر الرسمية المحددة.

