الأخبار

الشيخ همام حمودي لطالباني: الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمانة الاستقرار والثقة الشعبية


شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال البناء المؤسسي للدولة، معتبراً ذلك الضمانة الأساسية لاستقرار العملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان أن "الشيخ همام حمودي استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث مستجدات الساحة الوطنية، ومسار الحوارات المتعلقة بتشكيل بقية الرئاسات".

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء، على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال البناء المؤسسي للدولة، لتعزيز الثقة الشعبية بالمسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "خطورة التحديات التي تواجه المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية إجراء حوارات مسؤولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة الجمهورية تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي
الشيخ قيس الخزعلي يستقبل محافظ بابل ويؤكد دعمه لجهود الإعمار والخدمات
الكمارك تضبط وتعيد مئات العجلات المخالفة
محكمة استئناف نينوى تكشف شبكة ابتزاز تضم خمسة أشخاص بينهم ناشط
الشيخ همام حمودي لطالباني: الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمانة الاستقرار والثقة الشعبية
رئيس الوزراء يطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية بدائرة التسجيل العقاري
وزير التعليم العالي وكالة: قرار مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين
مجلس القضاء الأعلى: أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع أي تدخل خارجي
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب مواد غذائية إلى محافظة ديالى
الزيارة الشعبانية: وزير الداخلية يصل إلى كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك