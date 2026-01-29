الخارجية الأمريكية : موقف الرئيس ترامب من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء "لا يحمل أي تهديد".

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء "لا يحمل أي تهديد".

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة تحترم السيادة العراقية احترامًا كاملًا ولا تسعى إلى فرض قرارات أو أسماء على العملية السياسية العراقية"، موضحة أن "تصريحات ترامب حول العراق جاءت من موقع المسؤولية السياسية، وليس في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو المساس بسيادته".

ويأتي هذا الإيضاح في وقت أثار فيه منشور لترامب بشأن ترشيح نوري المالكي جدلًا واسعًا في العراق، بين من اعتبره تهديدًا صريحًا بعقوبات وضغوط سياسية، ومن يراه تعبيرًا عن موقف سياسي أمريكي من شكل الحكومة المقبلة وطبيعة الشراكة بين بغداد وواشنطن.