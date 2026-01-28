الأخبار

إقليم كردستان يحظر بث الجزيرة والعربية والحدث


أعلنت شركة "ميكس ميديا"، المشغّل الأكبر لشبكات إعادة البث الرقمية المحلية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، حظر بث قنوات "الجزيرة" و"العربية" و"الحدث" داخل الإقليم، معتبرة أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"اللامهنية" و"السياسات المعادية للشعب الكردي"، وفق بيان صادر عنها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان كتابًا رسميًا، موجّهًا إلى شركة البث، استند إلى أحكام قانون تنظيم البث الإعلامي في الإقليم، وأشارت فيه إلى أن الرصد والمتابعة لمحتوى بعض القنوات أظهرا "بث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكردي".

وجاء في نص الكتاب "، والصادر عن المدير العام للإعلام والطباعة والنشر شيروان عبدلله خورشيد، اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، ما يأتي:

"إشارةً إلى المواد (2) و(3) و(7) و(9) من قانون تنظيم البث الإعلامي في إقليم كوردستان – العراق، وبناءً على المتابعة والرصد المستمر لمحتوى بعض القنوات التابعة لشركتكم، تبيّن وجود مخالفات تتعلق ببث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكوردي.

وعليه، نلفت عنايتكم إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات القانونية الخاصة بالبث الإعلامي، ونؤكد على إيقاف بث أي محتوى يخالف القوانين والتعليمات المعتمدة في إقليم كوردستان.

وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون."

وبموجب هذه التطورات، يُتوقع أن يتوقّف فعليًا بث عدد من الفضائيات العربية، وفي مقدمتها "الجزيرة" و"العربية" و"الحدث"، عبر شبكات إعادة البث داخل إقليم كردستان، وسط جدل متجدد حول حدود تنظيم المحتوى الإعلامي بين ضرورات "حماية السلم الأهلي" وحرية التغطية الإعلامية للأحداث المرتبطة بالشأن الكردي في العراق وسوريا.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
