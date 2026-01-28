إقليم كردستان يحظر بث الجزيرة والعربية والحدث

أعلنت شركة "ميكس ميديا"، المشغّل الأكبر لشبكات إعادة البث الرقمية المحلية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، حظر بث قنوات "الجزيرة" و"العربية" و"الحدث" داخل الإقليم، معتبرة أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"اللامهنية" و"السياسات المعادية للشعب الكردي"، وفق بيان صادر عنها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان كتابًا رسميًا، موجّهًا إلى شركة البث، استند إلى أحكام قانون تنظيم البث الإعلامي في الإقليم، وأشارت فيه إلى أن الرصد والمتابعة لمحتوى بعض القنوات أظهرا "بث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكردي".

وجاء في نص الكتاب "، والصادر عن المدير العام للإعلام والطباعة والنشر شيروان عبدلله خورشيد، اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، ما يأتي:

"إشارةً إلى المواد (2) و(3) و(7) و(9) من قانون تنظيم البث الإعلامي في إقليم كوردستان – العراق، وبناءً على المتابعة والرصد المستمر لمحتوى بعض القنوات التابعة لشركتكم، تبيّن وجود مخالفات تتعلق ببث مواد ومضامين تتعارض مع القوانين النافذة، وتتضمن محتوى يُعد مسيئًا ومحرّضًا على الكراهية تجاه الشعب الكوردي.

وعليه، نلفت عنايتكم إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات القانونية الخاصة بالبث الإعلامي، ونؤكد على إيقاف بث أي محتوى يخالف القوانين والتعليمات المعتمدة في إقليم كوردستان.

وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون."

وبموجب هذه التطورات، يُتوقع أن يتوقّف فعليًا بث عدد من الفضائيات العربية، وفي مقدمتها "الجزيرة" و"العربية" و"الحدث"، عبر شبكات إعادة البث داخل إقليم كردستان، وسط جدل متجدد حول حدود تنظيم المحتوى الإعلامي بين ضرورات "حماية السلم الأهلي" وحرية التغطية الإعلامية للأحداث المرتبطة بالشأن الكردي في العراق وسوريا.