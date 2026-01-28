المجلس الأعلى الإسلامي يرد على ترامب: اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي

رد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأربعاء، على موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وقال الناطق الرسمي للمجلس علي الدفاعي، في بيان إن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي، يتمُّ وفق أحكام الدستور وآليات العملية السياسية، وبما يخدم الاستقرار ويحفظ السيادة والمصلحة الوطنية العليا".

وأضاف الدفاعي: "ونحن إذ نؤكد حرصنا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، نشدّدُ على أنّ العراق دولة مؤسسات راسخة، قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية والسياسية بإرادة وطنية مستقلة، وبما يعبّرُ عن خيارات ممثلي الشعب العراقي".