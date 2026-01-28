اليوم.. الاطار يجتمع للتباحث حول "تغريدة ترامب"

يعقد "الإطار التنسيقي"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا غداة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر سياسي ان "اجتماع الاطار سيكون اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ للتباحث حول موقف ترامب الأخير من مسألة تشكيل الحكومة".

وتأتي الدعوة للاجتماع بعد أن كتب ترامب، مساء الثلاثاء على منصة "تروث سوشيال"، "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أن فترة حكمه السابقة قادت البلاد – بحسب تعبيره – إلى “الفقر والفوضى العارمة.

والسبت 24 كانون الثاني 2026، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بينما دعا مجلس النواب، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية.