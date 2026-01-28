الشيخ قيس الخزعلي : نعلن رفضنا لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا والتأثير على التداول السلمي للسلطة

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، إلى جميع القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد القرار لتثبيت اركان النظام السياسي؛ وذلك بعد تغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي اعلن فيها رفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان، "دفاعاً عن سيادة عراقنا الحبيب وحفاظا على الاستحقاقات الدستورية الكفيلة بالتعبير عن ارادة الشعب، نعلم رفضنا لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا والتأثير على التداول السلمي للسلطة، وعدم قبولنا بالاملاءات الخارجية".

وأكد أن "العراقيين قادرون على تشخيص مصلحة بلدهم وتحديد خياراتهم وترشيح من يرونه قادراً على ادارة الدولة العراقية، واحترام وحماية حقوق العراقيين بجميع اطيافهم".

وأضاف، "كما نجدد موقفنا الثابت والداعم لمواقف الاطار التنسيقي الذي يكفل وحدة البلاد ويصون السيادة ويضمن للعراق وشعبه الامن والازدهار"، داعياً جميع القوى السياسية العراقية الى "توحيد القرار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية لانها هي السبيل الامثل لتثبيت اركان النظام السياسي العراقي وحمايته في مواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية كافة".